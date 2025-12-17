Documentaire

Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de l’allaiter. C’est alors que Pierre et Eliane ont pris la décision de séparer Digit de sa mère et de la nourrir au biberon. Ils sont ainsi devenus ses parents adoptifs. En 2003, un scénario similaire s’est reproduit avec Gincko, le petit frère de Digit.

Aujourd’hui, Pierre et Eliane partagent leur maison avec deux gorilles. Alors que Digit a déjà atteint un poids dépassant les 130 kilos, Gincko devrait bientôt atteindre son poids adulte, atteignant les 260 kilos.

Documentaire : Manimal – Deux Gorilles à la Maison

Un documentaire de Quincy Russell

