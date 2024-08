Conférence

La matière extraterrestre est la mémoire (disparue sur Terre) de ce qui a servi pour former les planètes du système solaire. La matière cométaire, issue des régions lointaines du système solaire, a préservé au mieux cette mémoire.

Caractériser cette matière provenant des confins du système solaire n’est pas trivial. Parmi la matière extraterrestre tombant sur Terre il y a toutefois des poussières des comètes, que l’on peut recueillir en allant dans les zones les plus propres de la Terre, comme la stratosphère et les pôles (en particulier l’Antarctique). Certaines météorites sont aussi probablement d’origine cométaire, et peuvent apporter des informations complémentaires à celles des poussières. Les missions spatiales Stardust et Rosetta ont également apporté leur moisson d’informations sur ce dont les comètes sont constituées. Cette matière cométaire aurait également pu jouer un rôle dans l’apparition de la vie sur Terre.