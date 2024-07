Conférence

La mission Euclid doit mesurer des effets physiques infimes de l’énergie sombre et de la gravitation sur l’histoire de l’expansion et de la formation des structures. À cet effet, il faudra observer l’évolution de la distribution et la structuration tridimensionnelle à grande échelle de la matière noire et des galaxies, depuis aujourd’hui, jusqu’à la période de transition où la matière noire dominait l’énergie sombre. On va donc observer l’évolution de la matière noire et des galaxies, et on va essayer de se situer par rapport à l’époque de la transition. Des effets infimes vont devoir être mesurés, et il faudra utiliser de nouveaux outils et établir le protocole de nouvelles expériences.

Par Francis BERNARDEAU.