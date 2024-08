Conférence



Venues d’ailleurs, les météorites interrogent notre rapport au lointain et à l’origine. Des œuvres de douze artistes sont présentées dans l’exposition « Météorites ». Elles proposent au public un parcours artistique, opérant comme une pause et une rêverie au milieu des météorites. Dans cette table ronde, nous reviendrons sur le regard proposé par les artistes sur ces autres pierres, réfléchirons aux différentes modalités d’interaction entre art et science, et discuterons des possibilités de présentation d’œuvres d’art dans un musée d’histoire naturelle.