Conférence

La planète Mars est un autre monde fascinant à la fois par ses différences et ses similarités avec la Terre. Elle reste une cible prioritaire pour l’exploration spatiale dans les années à venir. Cette exploration est riche en rebondissements et émotions. En 2021, plusieurs missions robotiques novatrices ont rejoint la planète Mars pour résoudre certains mystères découverts par les sondes spatiales qui ont précédés. Parallèlement, le développement d’une mission habitée d’ici une vingtaine d’année est de plus en plus envisagé…