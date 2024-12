Conférence

D’où venons-nous ? Comment le Soleil et la Terre sont-ils apparus ? Nous avons enfin atteint le moment où la science peut apporter des réponses de plus en plus précises, de plus en plus étonnantes. La Nature a décidément plus d’imagination que les hommes ! Depuis l’exploration spatiale, nous en avons plus appris sur notre système solaire et son origine en une génération qu’en quarante siècles.

Là où l’on attendait l’uniformité, on a trouvé la plus grande diversité. Enfants du temps et des étoiles, se pose la question de savoir si nous sommes seuls dans l’Univers ? Les astronomes commencent à apercevoir d’autres planètes autour de quelques soleils proches et espèrent bientôt trouver d’autres Terres…

Professeur à l’Université Paris Diderot et au Commissariat à l’énergie atomique, André Brahic est l’un des plus grands experts internationaux de l’astronomie. Spécialiste de la dynamique et de l’évolution des anneaux planétaires ainsi que de la formation du système solaire et des systèmes planétaires, il est notamment célèbre pour avoir découvert en 1984 les anneaux de Neptune. Il a été membre de l’équipe d’imagerie des sondes Voyager d’exploration des confins du système solaire entre 1979 et 1989. Décédé le 15 mai 2016, André Brahic a reçu de nombreux prix scientifiques.

