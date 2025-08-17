Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tout comprendre sur les trous noirs Au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif se forme. Découvrez les types de trous noirs, leur formation...

Documentaire Tout comprendre sur la Terre La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...

Documentaire Tout comprendre sur Jupiter Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de...

Documentaire Les débuts de la navette spatiale La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion. Réalisateur : Evan Clarck

Article 4 infos clés sur les trous noirs Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...

Conférence Étoiles, constellations et légendes grecques Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...

Conférence Notre univers est il infini? Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...

Conférence Les quasars : des trous noirs vraiment troublants Françoise Combes, astrophysicienne et Professeure au Collège de France, explique les dernières découvertes au sujet des quasars.

Documentaire Les étoiles de la mort L’Étoile noire et l’Étoile de la mort sont deux stations spatiales sidérales mobiles de la taille d’une lune et...

Podcast Dessine-moi une exoplanète De Mercure à Neptune les planètes de notre système solaire offrent des paysages différents de ce que l’on peut...

Documentaire Les mysteres du cosmos – La planète bleue Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....

Documentaire Exomars – A la conquête de la planète rouge Retour sur la mission spatiale « ExoMars », lancée en 2016 par l’Europe. Cette aventure scientifique palpitante propose une plongée dans...

Article C’est quoi le solstice d’hiver ? Le solstice d’hiver est un événement astronomique qui a marqué nos calendriers et nos vies depuis des millénaires. C’est...

Documentaire L’origine de l’eau sur Terre Et si l’eau avait toujours été présente sur la Terre, enfouie dans les météorites qui l’ont constituée? C’est la...

Podcast Sous l’océan… dans l’espace ! Saviez-vous que notre magnifique planète bleue n’avait pas le monopole des vastes étendue d’eau ? Dans notre système solaire,...

Documentaire Des miroirs infiniment polis Au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille se déroule une tâche particulièrement méticuleuse. Les scientifiques ont développé une technique pour polir...

Documentaire Les mystère du cosmos – La vitesse Les plus récentes découvertes scientifiques effectuées par d’exceptionnels graphiques numériques, et les énigmes de notre univers les plus fascinantes,...

Documentaire Sommes-nous seuls dans l’univers ? Chasseurs d’exoplanètes \r

La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Depuis que les chercheurs suisses...