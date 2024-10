Conférence

Derrière le monarque de droit divin se cache un homme ordinaire, soumis aux tourments de la maladie. Des maux de santé dont a souffert Louis XIV, on connaît presque tout, mais que sait-on des remèdes et des traitements qu’il dût endurer ? Quel type de médecine pratiquait-on au XVIIe siècle ? Médecins, chirurgiens, apothicaires… qui sont ces praticiens qui officiaient à la Cour, auprès du Roi, et en dehors ? A travers la peinture du monde médical de l’époque, Michel Field et ses invités tenteront de répondre à toutes ces questions lors de cette nouvelle soirée consacrée au Roi Soleil.