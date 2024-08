Documentaire



Depuis plus de deux siècles les fans de Marie-Antoinette se demandent si elle a réellement vécu un roman d’amour avec le comte de Fersen. Leur correspondance secrète échangée pendant la Révolution, miraculeusement retrouvée, comporte de mystérieuses ratures restées à ce jour, illisibles. Les historiens ont toujours été persuadés qu’elles cachaient la clé de l’énigme. Aujourd’hui une équipe scientifique (Centre de Recherche sur la Conservation [CRC – CNRS / Museum national d’Histoire naturelle et les conservateurs des Archives nationales) s’apprête à passer au scanner ces précieux papiers conservés aux Archives nationales. Les lettres de la reine vont enfin livrer leurs secrets.

Le film écrit par Évelyne Lever et réalisé par Daniel Ablin est une plongée dans les méandres des lettres, dans les atomes d’encres entrelacés qu’une équipe transdisciplinaire va analyser afin d’en révéler les secrets. Si les avancées des chercheurs, les progressions, sont les temps forts du film, la correspondance entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen en est le jalon.

Plus on avance dans le documentaire, plus la tension est palpable au fur et à mesure que se révèlent les lettres. Le film s’attache à donner vie, à nos deux personnages principaux : Marie-Antoinette et le comte de Fersen.

Tournage dans les laboratoires, déambulation dans les lieux historiques en France et en Suède, rencontres avec les experts scientifiques et historiens, la construction du récit tente de faire sentir la tension amoureuse sur fond de Révolution française. Une correspondance qui s’inscrit dans la grande Histoire à une période cruciale, celle de la dernière année de la monarchie. Un film littéralement épistolaire dans lequel Marie-Antoinette et le Comte de Fersen ne se croiseront jamais.