Documentaire

Qu’y a-t-il de commun entre la ville la plus peuplée de son époque et une capitale en devenir qui compte environ vingt fois moins d’habitants ? C’est ainsi que l’on pourrait résumer le rapport de force entre Paris et Berlin quand, en 1685, Louis XIV provoque l’exil de centaines de milliers de ses sujets protestants, et que le Grand Électeur du Brandebourg en attire quelques milliers en Prusse. Ce premier épisode est l’histoire d’une fascination : celle que nourrit une petite ville sans passé envers une cité à l’histoire prestigieuse. La grande ville est alors à la pointe de l’architecture ; et la petite ville s’en inspire pour inventer son propre modèle. Où l’on voit planter les tilleuls de la célèbre avenue Unter Den Linden, naître les grands boulevards et le faubourg Saint-Germain, expulser les morts du centre de Paris et, sous l’égide de Frédéric II, le premier et francophile roi de Prusse, surgir sur les bords de la Spree la réplique de places inaugurées sur les rives de la Seine.