Podcast

En 1529, le moment est venu de rétablir la paix. François Ier a été capturé et emprisonné à la suite de sa défaite à Pavie, en 1525. Le traité de Madrid de 1526 contient des clauses que la France ne peut accepter plus longtemps. Il est nécessaire de rétablir l’équilibre diplomatique et de mettre fin aux guerres d’Italie.

C’est ainsi que deux dames, Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, représentant respectivement la France et le Saint Empire, se retrouvent à Cambrai pour signer un traité de paix. L’appareil diplomatique qui se déploie dans cette ville, le personnel, les clauses du traité et les protocoles mis en place nous renseignent sur la manière de faire la paix à la Renaissance.

Les princesses à cette période jouent généralement un rôle lors des régences ou par les alliances matrimoniales contractées. Mais au traité de Cambrai, c’est toute la finesse et la connaissance politique des princesses, décrites notamment par Christine de Pizan dans la Cité des Dames en 1405, qui sont mises en pratique.