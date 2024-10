Conférence

Porté par un monde original et coloré d’ambassadeurs, d’agents et d’informateurs, l’art de la paix s’est élaboré sur plusieurs siècles, s’appuyant sur des politiques matrimoniales et sur des intérêts économiques. Ainsi les XVIIe et XVIIIe siècles inventent et perfectionnent l’art de la négociation, avec ses codes, ses rituels et ses secrets, dans un monde marqué par des guerres incessantes. Quel bilan tirer de ces deux siècles de diplomatie et d’échanges internationaux ? Entre héritage et nouveauté, que reste-t-il de cette diplomatie d’Ancien Régime juste après 1789 et les mouvements révolutionnaires ?