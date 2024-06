Conférence

De son épouse légitime à ses nombreuses maîtresses, des premiers amours aux favorites, les femmes ont passé dans la vie de Louis XIV, donnant ainsi du souverain l’image d’un roi amoureux et surtout grand séducteur. Dépassant ce poncif, Michel Field et ses invités vous invitent à découvrir comment Louis XIV s’est construit sentimentalement, quelle place occupa la reine Marie-Thérèse dans le cœur du roi et dans l’organisation monarchique, quelle influence maîtresses et favorites ont pu exercer… et surtout quelle personnalité véritable se révèle à travers son rapport aux femmes.