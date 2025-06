Podcast

Véritable fourmilière humaine avant et après la conquête, la ville de Mexico s’inscrit au cœur de la mondialisation ibérique au XVIe siècle : « Les origines et les couleurs se mêlent, mais également les langues et les activités, les croyances et les idées. Les êtres et les choses se côtoient comme jamais ils ne l’avaient fait auparavant ». Serge Gruzinski présente les mutations d’un monde indien qui intègre les techniques occidentales, ne reste jamais passif au vaste mouvement de la colonisation, ni à ce qui se passe en Espagne. Mexico nous révèle ainsi la coexistence, les affrontements, mais aussi les métissages entre les mondes. Fait majeur le plus souvent oublié, la ville gigantesque est aussi tournée vers l’Asie et l’Afrique. Elle se situe ainsi au cœur des réseaux marchands qui se mettent en place, et participe à l’émergence de la mondialisation.