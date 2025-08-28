Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 1720 – La faillite de Law La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...

Podcast Combattre dans l’Atlantique aux XVIe et XVIIe siècles Rendre compte au plus près des navires et des hommes de la réalité du combat sur mer entre le...

Podcast Estevanico, le premier nord-africain à la conquête du Nouveau monde Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée...

Article Sixte V : l’homme de fer du Vatican Rapidement après la mort du fondateur de leur ordre, les Franciscains vont abandonner la stricte règle émise par saint...

Documentaire Louis XVI : le dernier roi de l’Ancien Monde Roi de France dès 1774, Louis XVI tente de réformer le royaume : fin de la torture, impôt plus...

Documentaire 1521 – La conquête de Mexico Le 13 août 1521, à l’issue d’un long siège, Tenochtitlán-Mexico, la capitale de l’Empire aztèque, tombe entre les mains...

Article 4 infos insolites sur les pirates Quand on pense aux pirates, les images qui viennent en tête sont souvent celles popularisées par les films et...

Documentaire Le monde des Incas Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques. Réalisateur : Jacques Vichet

Documentaire Le code secret des Aztèques La découverte du peuple aztèque par les conquistadors au XVIe siècle a marqué la fin de leur empire et...

Podcast Quelle est la différence entre les pirates et les corsaires ? La différence entre pirates et corsaires tient principalement à leur statut juridique et à leur lien avec les États....

Conférence Louis XIV, roi de guerre Louis XIV, roi belliqueux ? L’image donnée par le monarque est celle d’un commandant, d’un stratège au service du...

Documentaire Sous les jupons de l’histoire – Ninon de Lenclos Ninon de Lenclos est une courtisane, femme d’esprit, et femme de lettre française qui vécu sous le règne de Louis XIV. Épicurienne et libertine,...

Documentaire Il était une fois l’humanité – 09/12 – Pionniers Le XVIIIe siècle est marqué par l’expansion des empires russe et britannique, ainsi que par de nombreuses découvertes scientifiques...

Documentaire Malinche vs Moctezuma II – Duels d’Histoire Sans l’aide de Malinche, une esclave amérindienne devenue la traductrice d’Hernan Cortés, les Espagnols auraient-ils pu conquérir le Mexique ?...

Documentaire Strasbourg 1518 :l a vraie histoire de l’épidémie de danse Le 14 juillet 1518, les rues de Strasbourg furent témoins d’un événement inexplicable : une femme se mit à...

Documentaire Diane de Poitiers Diane de Poitiers, figure emblématique de la Renaissance française, demeure une personnalité fascinante par son influence et son destin...

Documentaire La Guerre des Cévennes, les origines Au XVIIème siècle, Louis XIV impose à son royaume la religion catholique comme seule et unique. De nombreuses mesures...

Documentaire Henri II, le roi gentilhomme (1547-1559) Second fils de François Ier, Henri devient roi de France à la mort de son père en 1547. Sa...