La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...
Rendre compte au plus près des navires et des hommes de la réalité du combat sur mer entre le...
Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée...
Rapidement après la mort du fondateur de leur ordre, les Franciscains vont abandonner la stricte règle émise par saint...
Roi de France dès 1774, Louis XVI tente de réformer le royaume : fin de la torture, impôt plus...
Le 13 août 1521, à l’issue d’un long siège, Tenochtitlán-Mexico, la capitale de l’Empire aztèque, tombe entre les mains...
Quand on pense aux pirates, les images qui viennent en tête sont souvent celles popularisées par les films et...
Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques. Réalisateur : Jacques Vichet
La découverte du peuple aztèque par les conquistadors au XVIe siècle a marqué la fin de leur empire et...
La différence entre pirates et corsaires tient principalement à leur statut juridique et à leur lien avec les États....
Louis XIV, roi belliqueux ? L’image donnée par le monarque est celle d’un commandant, d’un stratège au service du...
Ninon de Lenclos est une courtisane, femme d’esprit, et femme de lettre française qui vécu sous le règne de Louis XIV. Épicurienne et libertine,...
Le XVIIIe siècle est marqué par l’expansion des empires russe et britannique, ainsi que par de nombreuses découvertes scientifiques...
Sans l’aide de Malinche, une esclave amérindienne devenue la traductrice d’Hernan Cortés, les Espagnols auraient-ils pu conquérir le Mexique ?...
Le 14 juillet 1518, les rues de Strasbourg furent témoins d’un événement inexplicable : une femme se mit à...
Diane de Poitiers, figure emblématique de la Renaissance française, demeure une personnalité fascinante par son influence et son destin...
Au XVIIème siècle, Louis XIV impose à son royaume la religion catholique comme seule et unique. De nombreuses mesures...
Au début de la Renaissance, Charles Quint est en passe de devenir l’homme le plus puissant d’Europe. Héritier du...
Second fils de François Ier, Henri devient roi de France à la mort de son père en 1547. Sa...
17 décembre 1773. En mer de Chine orientale, le navire anglais Royal Captain entame son retour vers l’Europe, chargé...
