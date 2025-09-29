En 1619, deux navires corsaires vendent des esclaves africains sur les rivages de la Virginie, toute nouvelle colonie anglaise. Véritable objet de mémoire pour la communauté africaine états-unienne, l’événement ne peut pourtant se réduire à l’Amérique du Nord. Il doit s’inscrire dans une histoire globale et une « géopolitique » atlantique mettant en jeu les puissances européennes : la couronne portugaise, l’Espagne, les Provinces Unies et même… le duché de Savoie ! Dans un livre stimulant et engagé, Virginie Adane retrace l’histoire de cet événement, de la capture des esclaves sur le continent africain jusqu’aux plantations de tabac de Virginie. Elle explique aussi dans une deuxième partie comment s’articule le devoir d’histoire et le devoir de mémoire sur un moment représentatif de ce qu’on a appelé aux Etats-Unis les guerres culturelles.