Conférence Les causes de la Révolution française La Révolution française de 1789 demeure un événement d’une complexité profonde, façonné par une multitude de causes sous-jacentes qui...

Documentaire 1515, une armée dans les Alpes Franchir des cols alpins, à pied ou à cheval, équipés d’armures comme les chevaliers à l’époque de François Ier…...

Documentaire L’héritage du Roi Soleil (1715-1722) – La guerre des trônes Aux archives nationales à Paris, Bruno Solo rouvre avec émotion le testament de feu roi Louis XIV. Un document...

Documentaire Sans-Souci, le palais de Frédéric le Grand Cœur de la Prusse sous Frédéric le Grand, le somptueux palais de Sans-Souci a accueilli les penseurs des Lumières,...

Article Guillaume Penn fonde la Pennsylvanie Né à Londres en 1644, Guillaume Penn s’engage très jeune dans un cheminement spirituel audacieux. À seulement vingt-deux ans,...

Documentaire Marie Stuart, l’énigme des lettres codées Début 2023, trois « casseurs de code » amateurs annoncent avoir retrouvé et déchiffré une cinquantaine de missives de Marie Stuart....

Podcast Contester sous l’Ancien Régime Les doléances ou « cahiers de doléances » restent intimement liés à la Révolution française, puisqu’ils ont été rédigés...

Podcast Blaise Pascal, un prodige français Franck Ferrand et ses invités retracent la vie de Blaise Pascal, figure emblématique du 17ème siècle dans les domaines...

Article En bref: quand Pascal Paoli réveillait la Corse Le réveil de la Corse par Pascal Paoli a marqué un tournant majeur dans l’histoire de l’île. En tant...

Article René Descartes en bref Considéré comme l’un des penseurs les plus influents de l’histoire intellectuelle, René Descartes a marqué la transition de la...

Documentaire Secrets d’Histoire – Marie-Thérèse, l’envahissante impératrice d’Autriche Dans ce numéro inédit de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern lève le voile sur le destin d’une femme exceptionnelle qui...

Podcast La Martinique sous Louis XIV Franck Ferrand nous propose un voyage à la Martinique. Le récit évoque un épisode méconnu de cette magnifique île...

Documentaire Francis Drake, corsaire de sa Majesté Pirates, corsaires et flibustiers n’étaient pas simplement des rebelles assoiffés de trésors : pendant que les premiers n’agissaient que...

Documentaire Secrets d’histoire – Marie la Sanglante sur le trône d’Angleterre Sur fond de trahison familiale et de querelles dynastiques, Stéphane Bern propose de retracer la vie de Marie 1re,...

Documentaire Les grandes énigmes de l’histoire – Le mythe de l’eldorado Pendant des siècles, le mythe de l´Eldorado, ce pays légendaire d´Amérique du Sud que l´on dit gorgé d´or, a...

Article Olympe de Gouges : pionnière oubliée du féminisme français Olympe de Gouges, née Marie Gouze en 1748 à Montauban, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire...

Article 4 infos insolites sur Léonard de Vinci Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’artiste et l’inventeur par excellence, figure intemporelle de la Renaissance. On connaît...