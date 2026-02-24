Quelles sont les origines des Lumières ? Dans les faits, le règne de Louis XIV et le XVIIe siècle...
Giacomo Casanova. Un nom qui, à lui seul, évoque le parfum des boudoirs vénitiens, le frisson des tables de...
Figure majeure du XVIIᵉ siècle, Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, s’impose comme l’un des plus grands...
La ville de Bordeaux s’est développée grâce au port de la Lune établi sur la Garonne à l’époque médiévale....
Le siège de La Rochelle, qui s’est déroulé de 1627 à 1628, est l’un des épisodes les plus emblématiques...
Malgré la renommée des pièces de Molière, on ne sait pas grand-chose de la vie du dramaturge. Il n’a...
Écoutez l’histoire de Diane de Poitiers, l’une des femmes les plus influentes de la Renaissance, racontée par l’historienne Virginie...
Direction Girolata, une baie paisible qui fût régulièrement attaquée par des pirates, obligeant les Génois à bâtir un ambitieux...
En 1693, un évêque protestant suisse alémanique du nom de Jacob Amman, insatisfait des pratiques de son mouvement religieux...
En mai 1720, quand le bateau le «Grand-Saint-Antoine» arrive à Marseille, il est porteur d’un des plus grands fléaux...
L’année 1715 est généralement considérée comme une année de césure : celle du passage du Grand Siècle au Siècle...
Sous les rues de Palerme se cachent des cryptes remplies de milliers de momies droites. Le chasseur de momies...
Louis XV est un roi de France, né à Versailles le 15 février 1710 et mort à Versailles le...
Dans ce nouveau numéro inédit de « Secrets d’Histoire », Stéphane Bern nous entraîne à la rencontre de la...
Du projet d’un pavillon de chasse imaginé par le jeune François Ier au rôle mystérieux joué par Léonard de...
La citadelle de Lille, construite entre 1668 et 1671 à la demande de Louis XIV, est une œuvre majeure...
La nuit de la Saint-Barthélemy, également connue sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy, s’est déroulée du 23...
Dans ce numéro, Stéphane Bern retrace le destin de la marquise de Sévigné. Épistolière de génie, au style drôle...
Le 16ème siècle est illuminé par la découverte de nouveaux Eldorados, le 17ème est ébloui par les fastes de...
Henri IV est un Roi qui fait aujourd’hui l’objet d’une révérence particulière. Un mythe s’est constitué autour de sa...
