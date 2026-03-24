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Agrippa d’Aubigné est l’une des figures les plus intenses et les plus tourmentées de l’histoire de France. Né au cœur des tensions religieuses du XVIe siècle, marqué dès l’enfance par les violences des guerres de Religion, il devient un acteur engagé de son temps, combattant pour la cause protestante tout en livrant un témoignage littéraire d’une puissance rare.

Compagnon d’Henri IV, puis critique intransigeant du pouvoir, il laisse avec Les Tragiques une œuvre majeure, à la fois poétique et politique, reflet d’un siècle de sang et de foi.

Franck Ferrand vous propose de découvrir ce destin hors norme, entre engagement, rupture et mémoire.