Podcast

Le 24 juin 1578, le jeune roi Sébastien Ier quitte Lisbonne à la tête d’une flotte immense pour conquérir le Maroc et inscrire son nom dans la grande geste chrétienne. Quelques semaines plus tard, il disparaît dans la défaite d’Alcácer-Quibir.

Sa mort – ou son absence de corps – plonge le Portugal dans la stupeur. L’Espagne s’empare du trône, et une rumeur naît : le roi reviendra.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez le destin mystique et tragique de Sébastien Ier, la naissance du mythe du « roi caché » et les conséquences politiques majeures qui marqueront durablement l’histoire du Portugal et de l’Europe moderne.

Une fresque historique captivante entre foi, héroïsme et illusion.