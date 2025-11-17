Podcast

On a parfois tendance à se gausser du manque supposé de propreté de certains grands personnages des temps passés. Il est ainsi rapporté que Louis XIV n’aurait pris que deux bains dans sa longue vie.

Et de là à supposer que le Roi-Soleil n’avait aucune hygiène, il n’y a qu’un pas. Et que dire alors de ses sujets ?

En réalité, les hommes du XVIIe siècle n’avaient pas la même conception de la propreté que leurs descendants du XXIe siècle. En effet, l’eau, qui était à l’honneur dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, qui connaissaient les bains publics, était plutôt considérée, au XVIIe siècle, comme un vecteur de maladies.

Comme on n’éprouvait pas la même crainte à la boire, l’eau était donc réservée à la boisson ou à l’irrigation des champs. Louis XIV, qui, à Versailles, fit aménager des bassins et construire des fontaines, y voyait aussi un élément décoratif, propre à embellir ses jardins.

Ce qui ne veut pas dire qu’il négligeait son aspect. Louis XIV eût été très étonné si on lui avait dit (mais qui eût osé le faire ?) qu’il n’était pas très propre.

En effet, s’il délaissait l’eau, il utilisait des linges imbibés de parfum et d’alcool, avec lesquels on se frottait le corps. On appelait cette pratique hygiénique la « toilette sèche ».

Par ailleurs, le monarque se changeait très souvent, sans doute davantage qu’un homme d’aujourd’hui. Il remplaçait en effet son linge cinq ou six fois dans la journée, et souvent dans la nuit.

Et il le faisait d’autant plus qu’il transpirait facilement et que le linge blanc, qui partait en volutes sur le buste et à l’extrémité des manches, devait être immaculé. Par ailleurs, le souverain prenait soin de ses dents, en les lavant régulièrement avec une pâte à base d’opium, à laquelle on ajoutait des herbes, comme le romarin ou le myrte.

Louis XIV ne prit de véritables bains dans sa vie (il n’y en aurait eu que deux selon les historiens) que sur le conseil des médecins. Ce qui semble un peu paradoxal, mais il s’agissait en somme de soigner le mal par le mal.