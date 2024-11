Conférence

On envisage toujours les rois comme des adultes : pour- tant, plusieurs ont été des rois enfants. C’est le cas du “petit Louis XV”, roi à cinq ans. Comment Louis XIV envi- sage-t-il l’éducation de son successeur dans le contexte difficile des années 1712 à 1715 ? Comment fabriquer un roi sur le plan intellectuel et comportemental en une dizaine d’années ? Pascale Mormiche, agrégée d’histoire, docteure et enseignante à l’Inspé (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de Versailles CY (Cergy Paris Université), éclaire les enjeux liés à l’éducation des élites et les innovations liées à l’apprentissage pendant la Régence.