Documentaire

Petit-fils de Louis XIII, neveu de Louis XIV, cousin du futur Louis XV, sur lequel il veilla jusqu’à ses 14 ans, le régent Philippe d’Orléans fut bien davantage que le débauché oisif et superficiel de la légende. «Secrets d’Histoire» détaille le destin d’un prince étonnamment moderne et pragmatique, qui fit souffler un vent de liberté à la tête de l’Etat et transforma la cour en laboratoire politique, intellectuel et artistique. Timide, versatile, lâche, sans parole, fourbe, ambitieux, empoisonneur, blasé, sceptique, sulfureux, dépravé, bâfreur, ivrogne, obsédé sexuel, incestueux : le tribunal de la postérité ne s’est pas montré indulgent à l’égard de Philippe d’Orléans. Ses ennemis ne sont pas seuls en cause.