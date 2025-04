Infographie | 5 dates clés des Lumières

Infographie

Les Lumières, mouvement intellectuel et philosophique du XVIIIe siècle, ont profondément marqué l’histoire de la pensée occidentale. Les idées des philosophes et écrivains de cette époque ont promu la raison, la liberté et le progrès, tout en critiquant les institutions traditionnelles comme l’Église et la monarchie. À travers des œuvres marquantes, ils ont jeté les bases des révolutions politiques et sociales à venir.

Voici cinq dates clés qui ont façonné cette période essentielle de l’histoire des idées.

20 juin 1715 – Publication de « Le Roman comique » de Scarron

Ce roman, écrit par Paul Scarron, marque un tournant dans la littérature française en raison de son ton satirique et de sa critique sociale. Bien qu’il ne soit pas directement lié aux idées des Lumières, il a influencé des écrivains tels que Voltaire et Diderot en introduisant un style plus léger et critique envers la société de son époque.

25 avril 1748 – Publication de « De l’esprit des lois » de Montesquieu

Cet ouvrage est l’un des plus importants de la philosophie politique des Lumières. Montesquieu y examine les différentes formes de gouvernement et la séparation des pouvoirs, un concept qui influencera profondément la Révolution française et les idées démocratiques modernes.

11 mai 1751 – Début de la publication de l’Encyclopédie, dirigée par Diderot et d’Alembert

L’Encyclopédie est l’un des projets les plus ambitieux des Lumières, visant à rassembler tout le savoir humain. Elle a joué un rôle majeur dans la diffusion des idées des Lumières, en élevant la raison, la science, et en critiquant l’autorité établie, notamment celle de l’Église et de la monarchie.

5 novembre 1759 – Publication de « Candide » de Voltaire

Ce conte philosophique de Voltaire est une critique acerbe de l’optimisme de l’époque, en particulier celui de Leibniz, et une satire des injustices sociales, politiques et religieuses. À travers l’aventure de Candide, Voltaire invite à une réflexion sur les conditions humaines et la nécessité d’agir pour améliorer le monde.

23 février 1776 – Publication de « La Richesse des nations » d’Adam Smith

Cet ouvrage fondateur de l’économie moderne critique le mercantilisme et introduit les bases du capitalisme libéral, notamment la théorie de la main invisible. Smith défend la liberté économique, la division du travail et l’idée que le marché, si libre, conduit à l’enrichissement de la société dans son ensemble.