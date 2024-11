Documentaire Faut-il fermer les hôpitaux et les maternités de proximité ? Concarneau, Moissac, Pithiviers, Valognes… Partout en France, les fermetures de services d’urgences, de chirurgie et de maternités se multiplient...

Documentaire Des accouchements pas comme les autres Les Françaises restent les championnes d’Europe de la fécondité. Pour les futures mamans, le parcours jusqu’à l’accouchement est bien...

Article Orthèse anti-ronflement : Solution innovante pour un sommeil paisible Vous souffrez de ronflement et peinez à trouver le sommeil ? Votre partenaire de chambre n’arrive plus à supporter...

Documentaire Digital détox : la méthode chinoise La Сhine a été le premier pays à considérer la dépendance à internet comme un trouble clinique. Des centaines...

Documentaire Un chemin vers l’enfantement Un chemin vers l’enfantement est un documentaire de la préconception jusqu’à la naissance. Y a-t-il des choses que nous...

Article Quels sont les impacts de l’obésité sur la santé ? L’obésité est devenue une préoccupation mondiale, touchant 650 millions d’adultes et plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés...

Documentaire Science ou fiction – Les poils Couper la pointe des cheveux les fera pousser plus vite. Les hommes ont plus de poils que les femmes....

Documentaire Drogues, alcool, les jeunes en danger Les consommations d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents restent importantes et induisent une dépendance d’autant plus...

Podcast Nous sommes intersexes Leurs corps ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin et du féminin. Et à cause de ça, les...