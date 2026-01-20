Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comprendre le syndrome du bébé secoué Le syndrome du bébé secoué est une tragique réalité souvent méconnue mais pourtant cruciale à comprendre pour toute personne...

Article Nez bouché : comment bien le nettoyer ? Spray nasal, rhino-laveur, seringue nasale… En cas de nez bouché, il est conseillé de se laver régulièrement le...

Documentaire Blues hivernal : les bienfaits de la luminothérapie Chaque année, quand les jours raccourcissent à l’arrivée de l’automne, il est courant de ressentir de la fatigue et...

Documentaire Addiction sur ordonnance En France, 12 millions de personnes prennent des médicaments opioïdes. Pour ces patients en souffrance, comme pour leurs médecins,...

Article Quelles solutions contre les poux ? On a souvent tendance à associer les poux avec la saleté et le manque d’hygiène. Pourtant, ces petits parasites...

Conférence Cancer, stress & santé Conférence du Professeur Joyeux sur les liens entre l’alimentation, les médicaments et la maladie.

Conférence La fatigue selon Georges Vigarello La fatigue est l’un des sujets de discussion les plus partagés. Elle est devenue, en quelque sorte, l’une de...

Podcast Hygiène et santé font-ils bon ménage ? Et si vous repensiez votre hygiène quotidienne ? Porter des chaussures chez soi est-il risqué ? Savon liquide ou...

Documentaire Palme, une huile qui fait tache Chaque français en consommerait près de 2 kilos par an. Dans la margarine, les chips, les biscottes, les pâtes...

Documentaire Tatouages en excès, attention danger ! Depuis que Rihanna a orné sa peau d’un tatoo blanc, tout le monde veut l’imiter. Finies les encres noires...

Article Quand faut-il envisager une prothèse de hanche en cas d’arthrose ? L’arthrose de la hanche, également connue sous le nom de coxarthrose, est une affection qui touche de nombreuses personnes...

Documentaire Médecines d’Ailleurs – Ouganda Esther Madudu, 33 ans, est une sage-femme qui travaille nuit et jour au centre de santé de Katine, à...

Documentaire Combien de fruits et légumes faut-il manger pour un apport suffisant en fibres ? On estime qu’il faudrait au moins 30g de fibres par jour pour entretenir un microbiote en bonne santé. Or...

Article Zoom sur la varicelle La varicelle est une infection due à un virus : le virus VZV. Il s’agit du même virus que...

Documentaire Enquête sur une tragédie à huis clos Au total, au moins 4 599 personnes âgées sont décédées du coronavirus en Ehpad, dans les villes comme dans...

Documentaire Cannabis, médicament d’avenir ? Cancer, SIDA, sclérose en plaques, troubles de l’hyperactivité, myopathie, maladies de lʼintestin : selon certains patients et une part...

Documentaire Bipolarité, paranoïa : ces malades qui veulent s’en sortir Dans cette maison, pas de blouse blanche, pas de camisole, mais des soignants et des malades qui vivent ensemble....

Documentaire Développement personnel par le chant : comment les mantras aident à trouver la paix intérieure « Mantra – Sounds into silence » explore la puissance musicale et le phénomène social du chant. Le film raconte l’histoire...