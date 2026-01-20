Le syndrome du bébé secoué est une tragique réalité souvent méconnue mais pourtant cruciale à comprendre pour toute personne...
Spray nasal, rhino-laveur, seringue nasale… En cas de nez bouché, il est conseillé de se laver régulièrement le...
Chaque année, quand les jours raccourcissent à l’arrivée de l’automne, il est courant de ressentir de la fatigue et...
En France, 12 millions de personnes prennent des médicaments opioïdes. Pour ces patients en souffrance, comme pour leurs médecins,...
On a souvent tendance à associer les poux avec la saleté et le manque d’hygiène. Pourtant, ces petits parasites...
Conférence du Professeur Joyeux sur les liens entre l’alimentation, les médicaments et la maladie.
La fatigue est l’un des sujets de discussion les plus partagés. Elle est devenue, en quelque sorte, l’une de...
Et si vous repensiez votre hygiène quotidienne ? Porter des chaussures chez soi est-il risqué ? Savon liquide ou...
Chaque français en consommerait près de 2 kilos par an. Dans la margarine, les chips, les biscottes, les pâtes...
Depuis que Rihanna a orné sa peau d’un tatoo blanc, tout le monde veut l’imiter. Finies les encres noires...
L’arthrose de la hanche, également connue sous le nom de coxarthrose, est une affection qui touche de nombreuses personnes...
Esther Madudu, 33 ans, est une sage-femme qui travaille nuit et jour au centre de santé de Katine, à...
Valérie est paralysée par les supermarchés
On estime qu’il faudrait au moins 30g de fibres par jour pour entretenir un microbiote en bonne santé. Or...
La varicelle est une infection due à un virus : le virus VZV. Il s’agit du même virus que...
Au total, au moins 4 599 personnes âgées sont décédées du coronavirus en Ehpad, dans les villes comme dans...
Cancer, SIDA, sclérose en plaques, troubles de l’hyperactivité, myopathie, maladies de lʼintestin : selon certains patients et une part...
Dans cette maison, pas de blouse blanche, pas de camisole, mais des soignants et des malades qui vivent ensemble....
« Mantra – Sounds into silence » explore la puissance musicale et le phénomène social du chant. Le film raconte l’histoire...
« Peut-on proposer de la qualité à bas prix ? Transport, habillement, équipement de la maison : tous les secteurs...
