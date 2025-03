Podcast

Anne Ghesquière reçoit Linda Hardy, ex-miss France, actrice reconnue et passionnée de santé au naturel. Comment appréhender les bouleversements physiques, émotionnels et sociétaux liés à la ménopause ? Et comment retrouver sa vitalité et son épanouissement dans un monde qui valorise tant la jeunesse ? Avec une approche ultra sincère, nature et décomplexée, Linda Hardy partage son parcours, ses rituels, ses secrets, ses outils pour vivre cette transition comme une opportunité et non une fatalité : bouffée de chaleur, beauté, cheveux, alimentation, traitement hormonal… elle a interrogé des experts et aborde tous les sujets et on est fan !