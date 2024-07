Podcast

En période de peri et de ménopause, la gourmandise n’est pas un vilain défaut ! Au contraire, en choisissant les bons aliments, on peut compenser les carences liées à la chute d’hormones. Graines, légumes, poissons, algues.. tous ces superaliments nous font du bien, surtout passés 45 ans.

Les superaliments sont des aliments particulièrement riches en nutriments bénéfiques pour la santé. Leur densité nutritionnelle élevée en fait des partenaires de choix pour affronter les défis de la ménopause. Des aliments comme les graines de lin et les noix sont notamment vantés pour leur richesse en acides gras oméga-3 et en lignanes, deux composés qui aident à équilibrer les niveaux hormonaux et à réduire les symptômes tels que les bouffées de chaleur. Les lignanes, présents en abondance dans les graines de lin, ont également des propriétés antioxydantes qui peuvent aider à protéger les cellules du stress oxydatif.

En parallèle, les baies, telles que les myrtilles et les framboises, sont d’excellentes sources de vitamines, de minéraux et d’antioxydants. Ces petits fruits regorgent de vitamine C, un nutriment essentiel pour le système immunitaire et la santé de la peau, et contribuent également à lutter contre les radicaux libres, ce qui peut avoir un impact positif sur la régulation de l’humeur et la qualité du sommeil. Leur faible indice glycémique est également bénéfique pour la gestion du poids, une préoccupation fréquente durant la ménopause.

Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et le chou-fleur méritent également une attention particulière. Ces légumes sont riches en indoles et en glucosinolates, des composés qui soutiennent le foie dans le métabolisme des hormones et favorisent un équilibre hormonal plus stable. En intégrant ces légumes dans l’alimentation, il est possible de soutenir l’élimination efficace des toxines et des excès hormonaux, contribuant ainsi à une sensation générale de bien-être.

Un autre allié important est le soja. Ses isoflavones, des phytoestrogènes naturels, sont connus pour leurs effets similaires à ceux des œstrogènes. Ils peuvent aider à moduler les niveaux hormonaux et à réduire les symptômes tels que les bouffées de chaleur. Consommer du soja sous forme de tofu, de lait de soja ou de tempeh peut offrir un soutien précieux pour équilibrer les hormones durant la ménopause.

Enfin, les graines de chia et les amandes sont des sources exceptionnelles de calcium et de magnésium, deux minéraux cruciaux pour la santé osseuse. La ménopause étant une période durant laquelle le risque d’ostéoporose augmente, intégrer ces aliments riches en calcium dans son alimentation peut aider à maintenir une densité osseuse optimale.