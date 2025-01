Podcast

Le Dry January est-il efficace ? Quels sont les bienfaits de l’arrêt de l’alcool ? Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : l’arrêt de l’alcool et le Dry January. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce rendez-vous mensuel, au cours duquel Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose et Alexandre Dana, fondateur de Livementor, s’interrogent et dialoguent amicalement autour d’un thème porteur de sens. Aujourd’hui, ils vont parler du rapport à l’alcool en général et du Dry January : dans une société (française) où l’alcool est souvent perçu comme un incontournable de nos moments de convivialité et de détente, est-il possible d’arrêter l’alcool sans être ostracisé ?