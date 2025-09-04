La cuisson des aliments congelés au micro-ondes est une méthode populaire en raison de sa rapidité et de sa...
Les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) représentent l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes...
Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées...
À la fin d’une longue journée, rien n’est plus réconfortant que de prendre quelques minutes pour s’offrir un rituel...
Connaissez vous votre poids idéal ? La nécessité de faire un régime dépend de nombreux facteurs individuels tels que...
Gérer le stress est devenu un défi quotidien pour de nombreuses personnes dans notre société moderne, où les responsabilités...
Le vin, souvent célébré pour ses vertus gustatives et sociales, suscite également un intérêt croissant pour ses éventuels bienfaits...
La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial...
La bigorexie … Ce mot ne vous dit peut-être rien. Il s’agit pourtant d’une véritable maladie : la bigorexie...
Nous allons parler d’une maladie encore taboue : l’anorexie mentale. Nous suivons des patients hospitalisés dans le centre de...
C’est le jour le plus important de la vie de ces couples. Série : Le premier jour de la...
Sous l’effet d’une substance psychédélique, le sujet acquiert une extrême acuité mentale. Sa perception des sens se modifie, notamment...
L’envahissant plastique serait-il responsable de l’épidémie de cancers du sein, d’infertilité et de troubles neurologiques qui frappe la planète...
Le tourisme médical est un phénomène en pleine expansion qui consiste à se rendre à l’étranger pour recevoir des...
Le lien entre le microbiote intestinal et la dépression est un sujet de recherche en plein essor. Le microbiote...
Plongez dans le quotidien d’Aline, une jeune femme de 20 ans qui souffre d’une phobie peu commune : la...
Le CBD est plutôt un médicament qu’une drogue. Il n’est pas dangereux et peut agir sur différentes parties du...
Dans le monde culinaire contemporain, une nouvelle tendance émerge timidement mais sûrement : les graines germées. Ces petites pousses...
Depuis quelques années, le CBD fait énormément parler de lui notamment en raison de ses nombreux bienfaits thérapeutiques. S’il...
De la chirurgie esthétique aux injections d’hormones en passant par les pilules miracles, les différents moyens de se préserver...
