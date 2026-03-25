Aidés par les médecins, Laurent, Laurence et Nathalie ont entamé un long chemin pour enfin s’accepter.
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Dans la salle d’attente du dermatologue, entre un ficus en plastique et trois vieux magazines people, une petite brochure...
L’obésité ne se résume pas à une simple question d’esthétique ou de volonté personnelle. Il s’agit d’une maladie chronique...
En comprimés, en poudre ou en cristaux, la MDMA est une drogue stimulante consommée dans les milieux festifs. Elle...
Dans un monde où le marketing nutritionnel rivalise d’ingéniosité, il devient de plus en plus complexe de distinguer le...
Le hoquet du nourrisson est un phénomène aussi fréquent qu’impressionnant pour les nouveaux parents qui découvrent les premières réactions...
Le corps humain est une merveille d’ingénierie biologique, une machine complexe qui fonctionne sans relâche pour nous maintenir en...
La ménopause, souvent considérée comme un sujet délicat voire tabou dans de nombreuses sociétés, est en réalité une étape...
Bon atterrissage sur la planète famille, le podcast qui fait rimer écologie et parentalité. Nous accueillons Laure Ducos, qui...
Le Département d’Ille-et-Vilaine est partenaire du programme « Bouge » du Stade Rennais Football Club. La première conférence « Bouge » s’est déroulée...
Lorsque les températures chutent et que les premiers symptômes du rhume apparaissent, beaucoup se tournent vers des remèdes traditionnels....
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Virginie Florin, auteure du livre « 50 ans et la vie est belle ! »aux éditions...
Il y a encore quelques semaines, il se droguait tous les jours à l’héroïne et la méthamphétamine. Aujourd’hui, à...
Kimka Song a une amyotrophie spinale infantile de type II. Au moment du diagnostic, on annonce à ses parents...
Cassandre, 23 ans mesure 1,53 cm. Elle est complexée par sa petite taille, et son calvaire c’est les chaussures....
Les algues ont fait leur entrée dans les rayons de nos supermarchés sous forme de tartares, de soupes ou...
Le monde des jeux d’argent a toujours exercé une fascination particulière pour de nombreuses personnes. Que ce soit à...
Handicapé et alors ? Portrait d’Yves et Matthieu qui participent en tandem à un triathlon. Portrait de travailleurs handicapés...
Zoraya, Néerlandaise de 27 ans, a un petit ami, une maison confortable et plusieurs chats. Pourtant, la jeune femme...
Aujourd’hui en France 15% de la population adulte est obèse. 60% de la population française a passé le seuil...
Botox, lifting, mammoplastie… depuis plusieurs années, les seniors refusent de se laisser aller. Tony et Sylvia ont plus de...
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