On parle souvent de “joie de vivre” comme d’une valeur à cultiver. Mais face à cette injonction, il y a parfois la souffrance physique, quotidienne, implacable et tout simplement insurmontable. Comment apprécier la vie quand chaque moment est empreint de douleur ? Mon invitée du jour est une artiste, connue dans toute la France pour ses nombreux tubes comme “Ta meilleure amie” ou “Weekend”. Ce qu’on sait moins, c’est qu’elle a vécu avec cette maladie complexe qu’est l’endométriose. Pendant des années, elle subit sans se plaindre une souffrance si forte qu’elle la mène à l’évanouissement. Pour elle qui navigue entre plateaux de tournage, scènes de concerts et émissions de télévision, la maladie met un terme à certains projets. Elle affecte sa vie de famille et s’immisce dans chaque moment passé avec son compagnon et sa fille. Mais surtout, elle détruit son bien-être personnel et sa relation au monde. Après un parcours médical compliqué, elle fait le choix personnel décisif de se faire retirer l’utérus. Cet acte est pour elle chargé de questionnements fondamentaux comme celui de son rapport à la féminité, à la maternité, à sa fille.