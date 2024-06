Podcast



Dès que Lieselot a eu ses premières règles, on lui a répété qu’il est normal d’avoir mal en période menstruelle et qu’il fallait faire avec. Mais avec des cycles irréguliers, des douleurs de plus en plus intenses et l’arrivée d’autres symptômes, elle comprend qu’il s’agit de l’endométriose. D’ordinaire très active, sportive et joyeuse, elle se retrouve clouée au lit de douleur pendant des semaines, avec pour seule compagnie l’anxiété et la frustration.

Malgré son incapacité, elle devient experte de sa maladie pour trouver elle-même des solutions : l’endométriose est très mal connue du corps médical. Mais surtout, elle doit renoncer à ses plans professionnels, à sa vie sociale, et se battre pour maintenir son couple à flot. Elle raconte comment elle a appris à bien vivre autrement qu’avec un corps valide.