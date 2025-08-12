Documentaire

Thomas Beatie est un homme comme beaucoup d’autres. Il est amoureux de sa femme, Nancy… A tel point que lorsqu’il apprend qu’elle ne peut pas avoir d’enfant, il prend une décision radicale : tomber enceinte ou enceint… à sa place !

Car Thomas est né femme. Mais aux Etats-Unis, il n’est pas nécessaire de faire de phalloplastie pour devenir un homme, légalement… il suffit juste de subir une opération pour se faire enlever la poitrine.

Voici donc l’histoire de Thomas et de sa femme, Nancy et de leur incroyable parcours… De la conception à la grossesse… et jusqu’à l’accouchement ! Ou comment Thomas Beatie devint le premier homme enceint au monde et comment le monde a réagit à son existence…