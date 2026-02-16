Qui est la première personne à avoir contracté le Covid-19 en France ? Entre énigme scientifique et enjeu de...
Le jeûne préopératoire constitue une phase essentielle dans la préparation du patient avant une intervention chirurgicale. Cette pratique consiste...
Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...
Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...
Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...
Cette conférence universitaire ouverte à tous s’est tenue le vendredi 24 février 2017. Elle avait pour thème : –...
Et si certains de nos mal-êtres psychiques étaient en réalité physiques ? Comment notre cerveau influe-t-il sur notre bien-être...
Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...
C’est le sucre qui nous rend malade, pas le gras! Diabète, obésité, syndromes métaboliques et foie gras sont le...
La journaliste Isabelle Saporta mène l’enquête et cinq scientifiques renommés analysent la toxicité de ces denrées. L’investigation commence par...
Pour le personnel soignant des hôpitaux psy, le repos n’est pas permis. En effet, la folie est omniprésent et...
Le trouble dissociatif de l’identité ou trouble de la personnalité multiple.
En Suisse, l’accès au cannabis dit « légal » est plutôt simple. En effet, on peut en dénicher dans les magasins...
Anne Ghesquière reçoit le Pr Pierre Philip, professeur de psychiatrie et expert internationnal du sommeil. Ensemble ils explorent comment...
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé a mené, en 2017 et 2018, une étude destinée à mieux...
Le cannabidiol, plus connu sous l’acronyme CBD, suscite un intérêt croissant dans le domaine des soins dermatologiques, notamment pour...
uette. Cette graisse, souvent tenace, s’accumule autour de la taille et peut être liée à des déséquilibres hormonaux, à...
En 2009, un Américain meurt toutes les trente minutes parce qu’il ne dispose d’aucune protection médicale. Les reporters de...
Les cheveux gras peuvent être source d’inconfort et d’embarras, mais heureusement, il existe des solutions efficaces pour y remédier....
La France compte aujourd’hui 488 maternités ; en 1975, il y en avait 1 369. En quarante-quatre ans, les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site