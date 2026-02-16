Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le mystère du patient zéro Qui est la première personne à avoir contracté le Covid-19 en France ? Entre énigme scientifique et enjeu de...

Article L’importance du jeûne préopératoire avant une intervention chirurgicale Le jeûne préopératoire constitue une phase essentielle dans la préparation du patient avant une intervention chirurgicale. Cette pratique consiste...

Article Ces aliments qui augmentent le risque de cancer Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...

Conférence Hygiène de vie et santé mentale Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...

Podcast Le congé paternité peut alléger la charge mentale des mères Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...

Podcast Anxiété, fatigue, douleurs, agissez sur vos neurotransmetteurs ! Et si certains de nos mal-êtres psychiques étaient en réalité physiques ? Comment notre cerveau influe-t-il sur notre bien-être...

Article Le détatouage : retrouver une peau sans souvenirs douloureux Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...

Documentaire Manger gras pour rester en bonne santé? C’est le sucre qui nous rend malade, pas le gras! Diabète, obésité, syndromes métaboliques et foie gras sont le...

Documentaire Manger peut-il nuire à notre santé ? (2/2) La journaliste Isabelle Saporta mène l’enquête et cinq scientifiques renommés analysent la toxicité de ces denrées. L’investigation commence par...

Documentaire Folie aux urgences, immersion en enfer Pour le personnel soignant des hôpitaux psy, le repos n’est pas permis. En effet, la folie est omniprésent et...

Documentaire Personnalité multiple Le trouble dissociatif de l’identité ou trouble de la personnalité multiple.

Documentaire Le cannabis légal, tout un tabac ! En Suisse, l’accès au cannabis dit « légal » est plutôt simple. En effet, on peut en dénicher dans les magasins...

Podcast Routines pour un moral au top Anne Ghesquière reçoit le Pr Pierre Philip, professeur de psychiatrie et expert internationnal du sommeil. Ensemble ils explorent comment...

Conférence Relations entre alimentation, activité physique et sommeil Le Fonds français pour l’alimentation et la santé a mené, en 2017 et 2018, une étude destinée à mieux...

Article 7 fruits pour vous accompagner dans la perte de la graisse abdominale uette. Cette graisse, souvent tenace, s’accumule autour de la taille et peut être liée à des déséquilibres hormonaux, à...

Documentaire Les États-Unis ont mal à leur système de santé En 2009, un Américain meurt toutes les trente minutes parce qu’il ne dispose d’aucune protection médicale. Les reporters de...

Article Comment remédier aux cheveux gras ? Les cheveux gras peuvent être source d’inconfort et d’embarras, mais heureusement, il existe des solutions efficaces pour y remédier....