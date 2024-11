Documentaire

Ils ont des obsessions et des phobies qui bouleversent leur vie quotidienne. Bernard, 67 ans, combat les signes de l’âge avec la chirurgie esthétique pour paraître plus jeune et séduire des femmes de 30 ans sa cadette. Marjorie, 36 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et passe plus de 8 heures par jour à faire le ménage. Carole, 29 ans, est accro au sport au point que son addiction impacte sa vie sociale. Athina, 16 ans, est paralysée par sa phobie scolaire et n’a pas été au lycée depuis 6 mois. Découvrez comment ils tentent de surmonter leurs obsessions et de reprendre le contrôle de leur vie grâce à des thérapies comportementales et un soutien sans faille de leurs proches. Plongez dans ces histoires émouvantes de lutte contre les phobies et les addictions.