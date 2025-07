Documentaire

Voyages au Cachemire – Le Cachemire, fait partie de l’état indien de « Jammu et Kashmir » qui englobe au sud la province de Jammu et à l’est l’immense territoire du ladakh. Adossé au nord à la chaîne himalayenne du Karakorum, il est bordé à l’ouest par le Pakistan et à l’est par la Chine et le Tibet. La chaîne himalayenne bloque en grande partie les effets souvent désastreux de la mousson. Pour cette raison, le Cachemire bénéficie d’un climat équivalent à celui qui règne sur les Alpes. Les hivers rigoureux, les printemps et les étés doux permettent la polyculture et offrent des paysages variés suivant les saisons et l’altitude…