Documentaire

Cet itinéraire est une liste de superlatifs : le train de Kalka-Shimla escalade les contreforts de l’Himalaya sur un trajet de 96,5 kms. La ligne de chemin de fer traverse de spectaculaires paysages de montagne, grimpe jusqu’à 1 500m d’altitude, traverse 103 tunnels, passe sur 864 ponts et prend 919 courbes. Seule la durée du déplacement n’est pas un record : environ six heures sont nécessaires pour parcourir la voie de Kalka-Shimla. Néanmoins – ou peut-être précisément à cause de cela – les locaux apprécient autant le trajet que les touristes venus découvrir le nord de l’Inde. La ligne de Kalka à Shimla fut inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 2008. Le chemin de fer de Kalka à Shimla, le chemin de fer de la vallée de Kangra et le chemin de fer du Matheran font partie des chemins de fer indiens à voie étroite également surnommés affectueusement les „Toy Trains“. Ils serpentent lentement sur des rails étroits en traversant plusieurs centaines de ponts fabuleux et décrivent des courbes sur un trajet ponctué de tunnels dans les fascinants paysages de l’Himalaya. Présentant de magnifiques images haute définition (1080p), Peter Weinert, cinéaste réputé de la chaîne allemande ARD, entraîne les fans de chemin de fer mais aussi tous les amateurs de documentaires de voyage dans un monde à part.