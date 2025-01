Conférence

A quoi reconnait-on un vrai aventurier ? Dans ce talk, Colin, voyageur invétéré et amoureux du vélo, déconstruit les préconçus autour de l’aventure et nous montre à travers sa propre expérience, comment nous aussi, pouvons être des aventuriers. Récit de son périple fantastique vers la Norvège, de ses rencontres touchantes ainsi que plein d’anecdotes hilarantes: attendez-vous à être transporté ! Elève à l’école d’ingénieur des Ponts ParisTech où il étudie le génie mécanique, Colin Sanguinet est, en dehors des salles de classe et amphis, un réel aventurier. Armé de son appareil photo, ses chaussures de randonnée et parfois son vélo, le jeune toulousain ne rate pas une seule occasion de partir à la découverte des terroirs les plus reculés d’Europe. A l’occasion de sa première aventure il avait retracé dans son blog « From no way to Norway » toutes les étapes de son périple.