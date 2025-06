Documentaire

Sophie Jovillard explore le duché de Luxembourg, un pays méconnu, authentique et inspirant. Au coeur de cette redécouverte : des paysages insoupçonnés – forêts majestueuses, vallées secrètes, villages pittoresques – et une vitalité culturelle portée par une population engagée, innovante et fière de ses racines. Au cours de son voyage, Sophie va découvrir le rôle discret mais central de la famille grand-ducale. Proche de la population, elle incarne un lien vivant entre traditions et modernité. Par son engagement en faveur de l’environnement, de la culture et de la solidarité, elle reflète les valeurs humaines et ouvertes du Luxembourg d’aujourd’hui.