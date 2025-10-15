Documentaire

Localisé au cœur de la mer des Caraïbes, à plus de 6 000 kilomètres de la France métropolitaine, l’archipel de la Guadeloupe est l’une des destinations phares des Antilles.

Si ses îles font rêver les férus de plages idylliques et de lagons turquoises, elles font aussi le bonheur des amoureux de la nature qui viennent ici savourer des paysages sauvages exceptionnels. Grimper au sommet de la célèbre Soufrière, randonner le long des traces de la forêt tropicale, découvrir la beauté des fonds marins en snorkeling ou en plongée sous-marine, faire une balade en catamaran dans la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin, admirer la faune et la flore locales le temps d’une flânerie… Autant de moments privilégiés à apprécier sans modération ! Un paradis aussi pour les amateurs de découvertes culinaires : les marchés colorés où abondent fruits et légumes exotiques, épices et produits de la mer, les plats typiquement créoles, le fameux rhum agricole ou encore le délicieux sorbet coco ont vraiment de quoi ravir les papilles… Une escapade merveilleusement dépaysante et surtout des plus agréables en perspective !

Réalisé par Charlène Florès-Hoffsess

© MORGANE PRODUCTION