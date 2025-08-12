Podcast

Au printemps 2023, Aurélien s’est lancé avec trois compagnons dans l’expédition la plus engagée de sa carrière : parcourir 500 kilomètres en totale autonomie à travers les terres sauvages d’Alaska. Pendant 50 jours, ils ont prévu de traverser des rivières gelées, de skier sur des versants escarpés et de gravir des sommets mythiques, le tout en tirant des pulkas de plus de 100 kilos depuis l’intérieur des terres, avec l’océan en ligne de mire.

Dès le neuvième jour, il vont entamer le premier défi majeur de cette expédition, l’ascension du Denali, ce géant glacé d’Amérique du Nord qui culmine à 6 190 mètres d’altitude et figure parmi les célèbres