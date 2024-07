Documentaire

L’Alaska est séparé du bloc géographique principal formé par les Etats-Unis. D’une superficie de plus de 1 700 000 km2, il est le plus grand Etat du pays. Composé principalement d’immenses étendues de glaces et de montagnes, l’Alaska est une région volcanique, reputée pour sa vallée des Dix mille fumées, haut-lieu de la volcanologie. Le mont McKinley culmine à 6 194m, ce qui en fait la plus haute montagne d’Amérique du Nord. Les ours bruns et les loutres sont ici chez eux.