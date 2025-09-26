Avec son décor verdoyant, vallonné, l’Auvergne offre aux visiteurs un terrain de jeux naturel incroyable. Au centre de la France, le Puy-de-Dôme est une destination facile d’accès pour profiter de vacances saines et authentiques. Le département est un incontournable pour les amateurs de randonnées ou de vol en parachute, ULM, montgolfière et autres moyens de prendre de la hauteur. Elle s’est également ouverte au tourisme grâce à ses stations termales, développées dès le XVIIIe siècle. Ismaël Khelifa débute sa découverte de la région en plein coeur du parc naturel des volcans d’Auvergne, au pied du massif de Sancy.