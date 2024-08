Documentaire

Escapade à New York, la ville des superlatifs, où tout est en perpétuel mouvement. Le cœur de la ville, Manhattan, attire chaque année plus de 60 millions de touristes. Alors que le centre et le sud de l’île suffisaient à contenter les touristes, de nouvelles frontières se dessinent. Alternatif, gentrifié, lanceur de tendances ou respectueux des traditions, chaque quartier de New York possède un visage unique.

Au sommaire :

1/ Les toits de New York

2/ Une journée à Central Park

3/ La ville qui ne dort jamais

4/ Le long de l’Hudson River

5/ La guerre du fitness

6/ Sur Broadway