Documentaire

Dans le Sud du Chili, existe un endroit unique, symbole du monde sauvage par excellence : la Patagonie. Cet environnement au climat rude et hostile abrite une faune abondante. Mais cela n’a pas toujours été le cas…

Depuis le début des années 2000 et sous l’impulsion de Kristine et Douglas Tompkins, la région a opéré une métamorphose saisissante en restaurant 850 000 hectares de terres dégradées par le surpâturage, via la création de parcs nationaux dont la gestion redeviendrait publique. Après 14 années de travail acharné et une aventure humaine sans précédent, le plus grand projet écologique privé du monde vient de voir le jour.

Ce documentaire nous plonge au cœur de cette initiative novatrice et nous révèle l’histoire d’une terre et des animaux qui la peuplent. Nandus, huemuls, viscaches des montagnes ou encore guanacos, on y croise des espèces endémiques rares qui évoluent dans ce patrimoine naturel exceptionnel, où la nature reprend maintenant ses droits. Un havre de paix pour des espèces sauvages toujours plus menacées.

Direction : Lucas Allain & Matthieu Le Mau