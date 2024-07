Documentaire



Nous traquons l’oiseau emblème de l’île, le cagou, un drôle d’oiseau qui aboie et ne vole pas. Proie facile, il a failli disparaître à cause des espèces animales introduites par l’homme, comme le rat, le chat ou le chien. Ces nouvelles espèces introduites éradiquent tout sur leur passage, un vrai cauchemar. Difficile de ne pas parler de l’extraction du nickel, ici, c’est l’activité principale. En un peu plus d’un siècle, l’exploitation du minerai a bouleversé les paysages et désertifiée un quart du territoire. Autre incontournable : le feu, fléau numéro 1. Faute d’une sensibilisation efficace et de vrais moyens de lutte, la végétation unique de l’île est en train de partir en fumée. Enfin, nous plongeons dans le plus grand lagon du monde, admirer la beauté du récif corallien et la richesse de la faune. Un joyau relativement épargné pour l’instant.

Réalisateur : René Heuzy & Philippe Tourancheau