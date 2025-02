Documentaire

Bivouaquer sous terre, découvrir l’art du vitrail ou vous initier à la vie de berger : c’est en Lozère que cela se passe ! Terre de légendes, de grands espaces sauvages et de villages de carte postale, la Lozère affiche une grande richesse humaine et naturelle. Des forêts profondes de la Margeride à l’Aubrac basaltique, des Cévennes verdoyantes aux méandres des Gorges du Tarn, en passant par la vallée du Lot, la Lozère est un terre d’expériences et de gastronomie, aussi variées que ses terroirs. Les activités de pleine nature (randonnées, canoë…), les découvertes (parcs animaliers singuliers, dégustations gourmandes…), les pauses culturelles et les moments de bien-être (stations thermales) y sont rythmées par les nombreux festivals et manifestations qui entretiennent les rencontres et la convivialité. Ce territoire peu urbanisé ne manque pas de vous réserver des surprises et splendeurs naturelles !

Réalisé par Philippe Vergeot

© MORGANE PRODUCTION