Documentaire

Afin de visiter l’Irlande, Philippe Gougler se mêle aux Dublinois en montant à bord du DART, le train de banlieue électrique qui longe la côte jusqu’à Howth, fief du fish’n’chips.

Il parcourt ensuite la campagne de l’île d’émeraude à bord du mythique train Belmond à la rencontre d’un druide, avant de prendre le train vers le nord jusqu’à Belfast. Là, il accompagne un taximan présent pendant les troubles et qui aujourd’hui utilise son Black Cab pour emmener les visiteurs sur les lieux marquants des conflits de Belfast, dans les quartiers protestants et catholiques.

Auteur : Philippe Gougler , William Japhet

Un documentaire de William Japhet

