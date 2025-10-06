Documentaire

Il suffit de prononcer le nom de Norvège pour penser immédiatement aux paysages les plus spectaculaires du monde ! Longs fjords cristallins s’invitant jusqu’au centre du pays et cascades claires jaillissant de la roche, falaises vertigineuses et montagnes escarpées, glaciers majestueux : ici, sur ce territoire de 385 207 km² étiré longitudinalement sur lequel vivent 5,3 millions d’habitants, la nature est reine.

Matthieu Tordeur, amoureux du grand froid, a déjà goûté aux conditions extrêmes du pôle Sud. Il fera profiter de son expérience à Ismael Khelifa dans cette découverte de la Norvège … Un objectif pour les deux voyageurs : l’ascension du glacier Storbreen. C’est ce que nous voyons dans cet extrait.