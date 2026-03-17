Et que diriez-vous, de découvrir Avignon en sa compagnie ?
D’abord Avignon côté ville avec une balade rue des Teinturiers avec Philippe notre guide. Puis dans le célèbre Théâtre « du Chien qui Fume» pour évoquer le festival évidemment mais également la vie culturelle de toute l’année. Puis, Avignon côté nature ! Le poumon vert d’Avignon, c’est l’île de la Barthelasse ! Pour y rencontrer les frères Cappeau, des producteurs de fruits et légumes qui travaillent en famille ! Histoire de bien terminer ce séjour à Avignon (et non pas « en ») on termine avec une visite à la distillerie Manguin, une institution.
Evidemment comme chaque semaine vous retrouverez les Talents Gourmands de Philippe et David, ainsi que les bonnes adresses de Catherine.